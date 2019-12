Strażacy z powiatu mrągowskiego pomogli kolegom z drugiego końca Polski [VIDEO]

O tym, że bycie strażakiem to coś więcej niż służba wiedzą nie tylko mundurowi czy ochotnicy. Szczególnie członkowie OSP często pokazują, że na nich zawsze można liczyć. Ochotnicy ze Starych Kiełbonek i Krutynia solidarnie oddali kolegom z Podkarpacia samochód bojowy

Myscowa to wieś położona w Beskidzie Niskim, niedaleko Jasła. Głośno zrobiło się o niej ostatnio w internecie za sprawą strażaków - ochotników z miejscowej jednostki OSP.Na początku października strażacy stracili niestety gotowość bojową z powodu kolejnej już awarii ich wysłużonego pojazdu. Mając potrzebę zdobycia nowego wozu bojowego ochotnicy nagrali utwór "OSP by chciała", będący przeróbką popularnego hitu Ronniego Ferrari "Ona by tak chciała". Strażacki klip bardzo szybko zaczął podbijać internet i po miesiącu ma już ponad pół miliona wyświetleń na youtube. Strażacy rozpoczęli też zbiórkę pieniędzy przez internet.Na ich apel odpowiedzieli solidarnie ochotnicy z powiatu mrągowskiego. Swoje auto postanowili im bezpłatnie oddać druhowie z OSP w Starych Kiełbonkach. - Nasza jednostka od 19 grudnia ma nowy samochód Mercedes Atego z 2006 roku. Jednostka OSP Myscowa do tej pory miała samochód Star 660 z 1972 roku, który z racji wieku miał częste awarie. Nasz Star 266 chociaż jest z 1989 ale myślimy, że jeszcze posłuży dłuższy czas dla kolegów z Myscowej - mówią ochotnicy z Kiełbonek.Z tej okazji 20 grudnia delegacja z Myscowej zawitała do Starych Kiełbonek. Druhowie przyjechali ponad 600 km w celu oficjalnego przekazania samochodu bojowego Star 266. Przy tej okazji spotkali się również z kolegami po fachu z OSP Krutyń. - To naczelnikowi ich jednostki należą się największe podziękowania, dzięki jego staraniom możemy się pochwalić wymianą samochodu po ponad 21 latach! - nie kryją radości druhowie z Myscowej.Zbierane przez internet pieniądze miały być przeznaczone na transport nowego pojazdu. Jednak firma transportowa postanowiła zrobić to za darmo. Dzięki temu finanse pomogą w dosprzętowieniu samochodu.Star 266 oficjalnie "wjedzie" do Myscowej już 30 grudnia.